Coronavirus: 168 nuovi casi su 3354 tamponi, 503 guariti, 4 decessi, ancora in calo gli attuali positivi

Sono 168 i nuovi casi di positività al covid in Umbria nelle ultime 24 ore a fronte di 3354 tamponi analizzati. I guariti salgano a 17817 complessivi, 503 in più di ieri mentre gli attuali positivi 6423, 339 in meno di ieri.

E’ quanto emerge dall’aggiornamento quotidiano della Regione sull’andamento dell’epidemia in Umbria.

Purtroppo si registrano ancora altri 4 decessi di cui 2 ad Amelia, uno a Bastia e uno a Foligno per un totale dall’inizio dell’emergenza di 444.

Sul fronte dei ricoveri, scende ancora il numero dei pazienti in ospedale che passa da 399 a 385 anche se la terapia intensiva registra 57 ricoveri, 3 in più di ieri.