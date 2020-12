Coronavirus: 135 nuovi casi, 370 guariti e 9 decessi. In calo i ricoveri

Sono 135 i nuovi casi di positività al covid-19 in Umbria registrati nelle ultime 24 ore su 4.005 tamponi presi in esame. I guariti sono 370 mentre gli attuali positivi sono 5746, 244 in meno di ieri.

E’ quanto emerge dall’aggiornamento della Regione delle 11.18 di oggi.

Si registrano ancora altri 9 decessi di cui 2 a Perugia e gli altri nei territori di Cascia, Foligno, fuori regione, Gualdo Tadino, San Venanzo, Spello e Terni, per un totale di 477.

Sul fronte ospedaliero c’è un netto calo dei ricoveri: oggi sono 376, 19 in meno di ieri, 57 in terapia intensiva (uno in più di ieri).