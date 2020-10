Coronavirus: 132 nuovi casi in un giorno, un decesso e 21 guariti. Stabile il numero dei pazienti in terapia intensiva

Sono 132 i nuovi contagi al Covid-19 accertati in Umbria nelle ultime 24 ore, su un totale di 2.173 tamponi analizzati (3189 il numero complessivo dei casi dall’inizio dell’emergenza) mentre i guariti sono 21 e portano a 1986 il numero complessivo dall’inizio dell’emergenza.

Gli attualmente positivi, stando ai dati della Regione aggiornati a questa mattina, salgono quindi a 1.115.

Oggi si registra anche una vittima. Si tratta di una donna di 92 anni di Nocera Umbra deceduta la notte scorsa all’ospedale di Terni. La donna, positiva al Covid, era ricoverata dal 2 ottobre in gravi condizioni. Il numero dei morti sale così a 88,

In aumento il numero dei ricoverati saliti a 64 (uno in più di ieri) me resta stabile il numero dei pazienti in terapia intensiva (8).