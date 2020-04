Coronavirus, 1302 tamponi in un giorno in Umbria e solo un caso positivo

Per il terzo giorno consecutivo in Umbria si registra un solo nuovo caso in più di positività al coronavirus rispetto al giorno precedente a fronte di 1.302 tamponi in più eseguiti ed analizzati rispetto a ieri. Dai dati aggiornati alle ore 8 di mercoledì 15 aprile, 1322 persone (+ 1 rispetto a ieri) in Umbria risultano positive al virus Covid-19, mentre gli attualmente positivi sono 898 (-40).

I guariti sono 370 (+40 rispetto a ieri), i clinicamente guariti sono 316 (invariato). I deceduti sono 54 (+1), l’indice di letalità è pari a 4,08.

Attualmente sono ricoverati in 159 (-5): di questi, 37 (invariato) sono in rianimazione.

Le persone in isolamento domiciliare sono 1996 (-413), sono usciti dall’isolamento 9354 soggetti (+413). Nel complesso entro le ore 8 del 15 aprile, sono stati eseguiti 20.243 tamponi (+1302).