Coronavirus: 12 nuovi casi in Umbria. Cinque i pazienti in terapia intensiva

Sono 12 i nuovi casi accertati di positività al Covid 19 in Umbria (ieri erano stati 24) a fronte di 592 tamponi processati nella giornata di ieri. Gli attuali positivi però sono saliti solo di 5 unità e sono pari a 448 a fronte di 7 nuove guarigioni che portano a 1549 il numero complessivo dei guariti dall’inizio della pandemia.

E’ il quadro che emerge dai dati della Regione aggiornato a questa mattina alle 9:49.

I 12 nuovi casi soni registrano: ad Amelia, Guardea, Narni, Orvieto e Todi, tutti con un caso ciascuno, 2 a Perugia e 5 a Terni. Le 7 guarigioni sono invece relative a Città di Castello, fuori regione, Stroncone, Todi e Umbertide, tutti con un guarito, e Terni con 2.

I ricoveri sono invece 24, uno in più di ieri in terapia intensiva a Terni che ora registra 5 ricoverati in totale (3 all’ospedale di Terni e 2 in quello di Perugia).