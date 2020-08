Coronavirus: 11 nuovi positivi in Umbria e un guarito nelle ultime 24 ore

Less than a minute

Undici nuovi positivi al Covid 19 in Umbria nelle ultime 24 ore (nella giornata di domenica erano stati 19) e un nuovo guarito. E’ quanto emerge dai dati della Regione aggiornati alle 11.31 di questa mattina.

Le nuove positività sono così suddivise: 1 a Bastia Umbra, 1 a Collazzone, 1 a Ferentillo, 1 a Narni, 5 a Perugia e 2 da fuori regione.

Non cambia il numero dei pazienti ricoverati: 12 in totale di cui 8 all’ospedale d Terni e 4 in quello di Perugia di cui uno in terapia intensiva. Invariato anche il numero dei decessi fermo a 80.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 632 tamponi per un totale di 142.579 dall’inizio dell’emergenza.