Coronavirus: 105 nuovi positivi, 1195 guariti, 4 decessi e 7 ricoverati in più

Sono 105 i nuovi positivi al covid in Umbria su 448 tamponi esaminati nella giornata di ieri. L’aggiornamento è delle 12 di oggi. Cresce il numero dei guariti: nelle ultime 24 ore sono 1.195 per un totale dall’inizio dell’emergenza di 11.054. Gli attuali positivi sono 10.483, 1094 in meno di ieri.

Purtroppo si registrano anche altri 4 decessi ad Assisi, Massa Martana, Narni e Perugia, che portano a 337 il numero totale.

Sul fronte dei ricoveri ci sono altri 7 pazienti in ospedale per un totale di 451 di cui 78, tre in più di ieri, in terapia intensiva.