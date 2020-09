Less than a minute

Coronavirus: 10 nuovi casi in Umbria a fronte di 2251 tamponi

Dieci nuovi casi di coronavirus in Umbria nelle ultime 24 ore. E’ il dato che emerge dal sito della Regione aggiornato alle 12:38 di oggi. Gli attuali positivi salgono a 283 mentre resta stazionario il numero dei guariti: 1.440 dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

Cala invece il numero dei ricoveri che si attesta a 11, uno, a Terni, in meno di ieri. Nello specifico 8 sono i pazienti ancora ricoverati all’ospedale di Terni e 3 in quello di Perugia di cui 2 in terapia intensiva.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.251 tamponi per un totale di 156.422 dall’inizio della pandemia.