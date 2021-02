Cordoglio a Città di Castello per la morte della professoressa Vilma De Rosi

CITTA’ DI CASTELLO – Cordoglio e vicinanza alla famiglia da parte del sindaco Luciano Bacchetta e della giunta comunale per la scomparsa, ieri sera, della professoressa, Vilma De Rosi, all’età di 88 anni.

“La professoressa Vilma, ha rappresentato un vero e proprio punto di riferimento, prima di tutto per la sua famiglia ed in particolare per generazioni di giovani e studenti che ne hanno apprezzato le doti umane, professionali, e la dedizione per l’insegnamento in oltre 40 anni di presenza attiva nella scuola, alla media “Giovanni Pascoli”, dove era titolare della cattedra di applicazioni tecniche. I suoi insegnamenti, le sue lezioni non solo pratiche sulle varie tecniche di lavorazione dei materiali legati all’artigianato di qualità hanno consentito a tanti giovani poi di intraprendere mestieri e attività di grande qualità e pregio. Una grave perdita per la famiglia e la nostra comunità: cara Vilma non ti dimenticheremo e saremo sempre orgogliosi e fieri dei tuoi insegnamenti e delle tue battute sempre con il sorriso sulle labbra”.

E’ quanto dichiarato dal sindaco, Luciano Bacchetta, nel rinnovare al figlio, Stefano Biagini, al nipote, Andrea, noto musicista e alla nuora, Cristina Matteagi, le più sentite condoglianze.