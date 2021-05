Corciano, scontro frontale: muore una bambina di 5 anni, grave la madre

CORCIANO – Una bambina di 5 anni è morta nel tardo pomeriggio in un gravissimo incidente stradale avvenuto la strada provinciale 172 fra Monte Malbe e Migiana nel comune di Corciano.

Per cause in corso d’accertamento, da parte della polizia municipale di Corciano, due auto si sono scontrate frontalmente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e personale del 118 con tre ambulanze.

Per la bambina è stato tentato un soccorso sul posto ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La madre è stata trasferita in codice rosso all’ospedale di Perugia per un trauma toracico. Altre due persone sono rimaste ferite in maniera meno grave. L’incidente è avvenuto lungo una strada interna che nel comune di Corciano collega le frazioni di Migiana e Capocavallo in un tratto quasi rettilineo.

“Tutta la comunità di Corciano è scioccata, basita, distrutta”” ha commentato Cristian Betti, sindaco di Corciano. Betti, recatosi sul luogo della tragedia, ha proseguito “a nome di tutta la comunità e mio personale, esprimo l’abbraccio più grande, una preghiera ed un bacio a questo angioletto che è volato in cielo”.