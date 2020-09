Coppia di anziani si impantana con l’auto: raggiunta e soccorsa dai vigili del fuoco

TERNI – Una coppia di anziani resta impantanata con l’auto e viene soccorsa e tratta in salvo dai vigili del fuoco. E’ accaduto nel pomeriggio di oggi nella zona tra Cimitelle di Stroncone e Miranda.

La coppia non riuscendo più ad orientarsi ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno individuata la zona è hanno chiesto, successivamente, anche l’intervento dell’elicottero che è riuscito a individuare la coppia e a indirizzare la squadra dei vigili del fuoco più vicina per il recupero.

I coniugi, che non hanno problemi di salute e che sono stati per tutto il tempo in contatto con la centrale operativa dei vigili del fuoco, sono stati così tratti in salvo.

I due coniugi, 82 anni lui e 80 la moglie, sono in buone condizioni.