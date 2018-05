Coppa del Mondo: Alessio Foconi bissa l’argento nella gara a squadre

TERNI Dalla Russia arriva il secondo argento per Alessio Foconi nella tappa di Coppa del Mondo di San Pietroburgo. L’aviere del Circolo Scherma Terni dopo il secondo gradino del podio nella gara individuale che gli regala il primo posto nel ranking internazionale di fioretto maschile, ripete il medesimo piazzamento anche nella prova a squadre.

Il CT Andrea Cipressa si affida al quartetto campione del Mondo composto proprio da Foconi con Daniele Garozzo, Giorgio Avola ed Andrea Cassarà che centra il terzo podio nelle cinque gare a squadre della stagione dopo il secondo posto di Parigi e il terzo a Il Cairo. Gli azzurri erano testa di serie numero 2 nel tabellone, come primo avversario negli ottavi di finale c’è il Brasile superato 45-34. Ai quarti Foconi e compagni hanno poi sconfitto la Cina col netto punteggio di 45-25, prima della vittoria in semifinale contro la Francia per 45-31. La finale contro gli Stati Uniti è un remake della finale iridata ai Mondiali di Lipsia dello scorso luglio, ma stavolta i fiorettisti italiani vengono fermati col punteggio di 45-25. Foconi entra in pedana sul 5-10 contro Iboden e piazza subito quattro stoccate che permettono all’Italia di farsi sotto 9-10. Imboden però reagisce e chiude l’assalto 9-15.

Il pupillo del Circolo del presidente Alberto Tiberi torna sul 14-25 contro Massialas ma non riesce a cambiare l’inerzia dell’assalto che si chiude 18-30. L’ultimo assalto è contro Miles Chamley Watson sul 22-35 ma l’americano gestisce e si porta 25-40 a un passo dalla vittoria che arriva poco dopo. Il terzo posto se lo aggiudica la Francia sulla Russia 45-34. Prossimo impegno di Coppa del Mondo per Alessio Foconi, nuovo leader del ranking internazionale, a Shanghai per il Gran Prix del prossimo 18-20 maggio.