Coordinamento regionale Umbria Rifiuti Zero: no al nuovo piano regionale dei rifiuti e nuova mobilitazione

Quattro manifestazioni in Umbria in altrettante piazze: a Terni, Perugia, Gubbio e Spoleto. Il Coordinamento regionale Umbria Rifiuti Zero, a cui hanno aderito alcuni comitati umbri e associazioni ambientaliste, è tornato a manifestare in difesa dell’ambiente, del territorio e della salute in un momento decisivo per il futuro dei rifiuti della regione.

“Da un anno – dicono i rappresentanti del coordinamento che si oppongono al nuovo piano regionale dei rifiuti – diversi comitati e associazioni stanno presentando una proposta alternativa centrata sulla riduzione dei rifiuti, l’estensione del porta a porta, e nuovi piccoli impianti per il recupero di materia dall’indifferenziato. Decine di associazioni hanno sottoscritto la proposta, insieme a diversi sindaci. La giunta regionale risponde con tre impianti per fare css, le direzioni regionali si schermano dietro la presunta neutralità della norma e dei procedimenti, arpa non ha la forza statutaria per opporsi alle richieste, spesso pretese, dei produttori di rischio; nel consiglio regionale albergano conflitti di interesse in materia di rifiuti; la qualità del sistema, i suoi costi e la gestione degli impianti danno l’impressione di non corrispondere a criteri di efficienza efficacia ed equità.

I manifestanti, che chiedono la riattivazione del Registro dei tumori, dicono no agli impianti per fare combustibile solido secondario (Css) nel piano della Regione, ad incenerimento e discariche, soprattutto dopo l’annuncio del documento umbro presentato al Governo relativo al Piano nazionale di ripresa e resilienza.