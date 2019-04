Controlli pasquali a Spoleto: i carabinieri denunciano 4 persone

SPOLETO – Quattro persone denunciate in stato di libertà alla competente Procura della Repubblica e cinque ragazzi segnalati per uso di sostanze stupefacenti. E’ questo il dato più rilevante che emerge dai servizi di controllo del territorio attuato tra sabato e lunedì dai carabinieri della Compagnia di Spoleto.

Con l’approssimarsi del lungo fine settimana pasquale, infatti, i controlli sulle strade del comune di Spoleto, così come di quelli limitrofi, sono stati ancora più serrati. La predisposizione di mirati posti di controllo lungo le arterie più sensibili e trafficate ha permesso ai carabinieri di denunciare “per guida in stato di ebbrezza” due persone, ritirando altrettanti patenti. Ma non solo. I militari, infatti, hanno effettuato un penetrante controllo di vari obiettivi di interesse, riuscendo a denunciare in stato di libertà due soggetti stranieri già destinatari di un provvedimento di foglio di via obbligatorio dal comune di Spoleto. Altri cinque ragazzi, infine, quattro italiani ed uno straniero, saranno segnalati alla Prefettura poiché trovati in possesso, complessivamente, di circa 10 grammi di sostanza stupefacente varia.

Nel complesso sono stati controllati circa 50 (cinquanta) veicoli e 80 (ottanta) persone.