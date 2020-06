Controlli nel ponte festivo: stangata per un locale in via Roma, multa da 7mila euro

TERNI – Stangata per il titolare di un locale in via Roma per aver somministrato bevande oltre l’orario di chiusura. E’ stato sanzionato per 6.666 euro e per ulteriori 400 euro per aver venduto bevande alcoliche ai minori di 16 anni.

Il controllo da parte della polizia è stato eseguito nell’ambito di un dispositivo di sicurezza attuato in occasione del ponte del 2 giugno dalla Questura di Terni insieme ai carabinieri, alla guardia di finanza, alla polizia Locale, oltre alla Polizia Stradale e al Reparto Prevenzione Crimine e alle unità cinofile, messi a disposizione dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza.

Proficua la collaborazione con gli esercenti dei locali, a conferma di quanto sia essenziale la sinergia fra tutti gli attori coinvolti, sia istituzionali, che privati.

Nella maggior parte delle situazioni, tutto si è svolto senza particolari criticità, nonostante ci siano stati segnali di deriva comportamentale nel mondo giovanile, concretizzati in interventi della Polizia nei confronti di ragazzi – anche minori – che avevano fatto abuso di sostanze alcoliche.