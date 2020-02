Controlli antidroga, a Cannara segnalazioni e denunce

CANNARA – I carabinieri della Stazione di Cannara hanno fermato due giovani, un 20enne di origini bastiole ed un 22enne cannarese, sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti e segnalati alla prefettura di Perugia quali assuntori.

Il primo ragazzo è stato notato nei giardini pubblici, seduto su una panchina intento a parlare con alcuni coetanei. L’atteggiamento nervoso ha insospettito i carabinieri, che hanno così proceduto ad un controllo più approfondito e hanno trovato una piccola dose di hashish.

Durante un controllo alla circolazione stradale, invece, i militari hanno proceduto a fermare un’auto in via Intornofosso. All’interno dell’autovettura un giovane di Cannara è apparso subito in difficoltà all’atto del controllo. Nonostante cercasse di sviare i carabinieri con scuse, dopo una perquisizione i militari hanno trovato una dose di marijuana all’interno dell’abitacolo. E’ stato segnalato alla Prefettura di Perugia ed è scattato anche il ritiro della patente.

I militari cannaresi hanno inoltre denunciato un marocchino di 26 anni, per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. L’atteggiamento sospetto del guidatore aveva indotto i carabinieri ad accompagnarlo presso il nosocomio per farlo sottoporre agli accertamenti sanitari; l’esito di questi infatti ha evidenziato come il giovane fosse sotto effetto di cocaina. Per lui è quindi scattata la denuncia a piede libero ai sensi dell’art. 187 del Codice della Strada, con conseguente ritiro della patente di guida e sequestro, ai fini della confisca, della propria autovettura.

Nel corso dei serratissimi controlli alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno inoltre visto una Fiat Bravo viaggiare a zig zag. Un’andatura irregolare e pericolosa. Immediatamente fermata l’auto e sottoposto al controllo dell’etilometro il guidatore, i carabinieri hanno accertato che il giovane 36enne del posto, si trovava in stato di ebbrezza, con un tasso di alcool nel sangue di 1,95 g/l, circa 4 volte superiore al limite massimo consentito pari a 0,5 g/l. Per lui oltre al deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia è scattato anche il ritiro della patente e la procedura di confisca del veicolo.