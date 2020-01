Controlli antibracconaggio: multati due cacciatori e sanzioni per oltre 2000 euro

TERNI – I carabinieri del gruppo forestale di Terni hanno effettuato una serie di controlli sull’attività venatoria e in particolare della caccia al cinghiale in battuta. In particolare le verifiche si sono concentrate in località Val di Serra, Monte La Croce, Monte Torricella e Poggio Lavarino, Stroncone, Amelia e Ferentillo. I carabinieri hanno controllato 16 persone, 23 veicoli e 3 squadre di caccia al cinghiale. Due cacciatori di 71 anni sono stati denunciati per caccia con mezzi non consentiti (fucile a canna liscia caricato con n. 5 cartucce) con conseguente sequestro di 2 fucili. Ulteriori controlli sono stati effettuati in località Gallisciano del comune di Amelia. Qui i carabinieri forestali di Amelia hanno sorpreso 3 persone intente a praticare l’attività di caccia al cinghiale in battuta a distanza non regolamentare dalle strade. Sono stati quindi elevati 3 verbali amministrativi e sequestrate le armi e le munizioni. Complessivamente sono state elevate sanzioni amministrative per un importo superiore a 2.000 euro.