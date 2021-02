Continuano a servire bevande con la serranda abbassata: denunciati 4 clienti e 2 dipendenti

TERNI – Controlli e sanzioni per il mancato rispetto delle norme anti-covid nel Ternano dove la forze dell’ordine sono state impegnate nel fine settimana in una serie di controlli, disposti dal questore Massucci d’intesa con il prefetto Sensi.

Per quanto riguarda la Ppolizia di Stato, l’attività ha visto impegnate varie articolazioni della questura: dalla squadra volante alla divisione amministrativa e sociale con controlli effettuati sia in centro, nei locali pubblici e in posti di blocco alla prima periferia della città, che nel comune di Amelia, d’intesa con il sindaco Laura Pernazza.

In particolare la Divisione Amministrativa ha sanzionato quattro avventori e due dipendenti di un locale del centro, che aperto, con la serranda abbassata, aveva continuato a servire i clienti – in spazio interno peraltro molto ridotto – ben oltre le 18 e senza mantenere la distanza interpersonale, in palese violazione del divieto di assembramento.

Inoltre, a due clienti è stato contestato il consumo di bevande all’interno dell’esercizio e, agli esercenti, l’aver effettuato attività di somministrazione non consentita nella Regione Umbria, oltre a non aver esposto il cartello riportante il numero massimo delle persone consentito all’interno del locale, locale che era già stato sanzionato per gli stessi motivi a novembre.

La squadra volante ha invece sanzionato quattro cittadini rumeni perché, durante un normale controllo nel centro cittadino, è risultato che erano residenti a Spoleto e avevano passato la notte in un albergo della città, violando le norme anti-contagio; per loro è scattata la sanzione da 400 euro.

Inoltre ieri, sempre l’Ufficio Prevenzione e Soccorso Pubblico ha denunciato un uomo per evasione ed una donna per non aver osservato la misura del foglio di via obbligatorio.

L’intervento della polizia era stato richiesto da alcuni residenti di un palazzo, perché disturbati dalla donna che cercava di entrare nell’abitazione dell’uomo agli arresti domiciliari; l’uomo non era in casa, nemmeno nei successivi controlli, e quando alla fine è rientrato, è stato denunciato per evasione.

Dai successivi accertamenti, la donna, residente in Toscana, è risultata già destinataria di un foglio di via da Terni, motivo per cui è stata denunciata per l’inosservanza della misura.