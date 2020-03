Conte: “Tutto chiuso tranne alimentari, farmacie e generi di necessità”

Salgono a 62, alla mezzanotte dell’11 marzo, 18 in più rispetto al giorno precedente le persone positive in Umbria al coronavirus. I guariti sono due.Lo ha annunciato la Regione, sottolineando che allo stato attuale, “non ci sono focolai di Covid-19”. I positivi sono 37 nella provincia di Perugia e 25 in quella di Terni. In […]