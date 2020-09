Conte in visita alla scuola di Norcia, annuncia intervento Eni per la ricostruzione della Basilica di S. Bendetto

NORCIA – Visita a sorpresa oggi del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte a Norcia in visita privata alla nuova scuola superiore temporanea “De Gasperi- Battaglia”.

Il presidente si era occupato in prima persona del progetto dopo che a inizio anno, prima del lockdown, la preside Rosella Tonti, insieme a una delegazione di alunni e docenti era andata Palazzo Chigi per protestare sulla lentezza dei lavori. In quell’occasione Conte si era impegnato per portare a termine il cantiere in pochi mesi.

La nuova scuola è stata inaugurata ieri in occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico.

“Abbiamo lavorato per assicurare che questo anno scolastico possa svolgersi con didattica in presenza. Siamo consapevoli delle criticità e abbiamo lavorato tanto e continueremo a farlo per superarle mano a mano che si presenteranno”, ha detto il premier al termine della visita alla scuola superiore di Norcia. “Abbiamo predisposto una serie di regole e precauzioni, di impegni finanziari – ha aggiunto – ma anche di dedizione personale e professionale di tantissimi, di tutti coloro che partecipano a questo sforzo collettivo”.

“Sono qui perché questa è una comunità scolastica doppiamente colpita, da sisma e Covid – ha detto a margine della visita il presidente del Consiglio – Questa mia presenza a Norcia non è solo un fatto simbolico, ma di sostanza c’è tutta che testimonia la vicinanza e la solidarietà dell’interno Governo a questa comunità che ha sofferto e soffre ancora. Ripartiamo da qui anche per rilanciare la ricostruzione post terremoto”.

A proposito di ricostruzione Conte, a chi ipotizzava un quinquennio ha risposto che “non si può fare in pochi anni, serve un arco temporale minimo e quello di cinque anni è abbastanza credibile. Ciò che possiamo dire è che garantiamo il massimo impegno possibile, così come un costante confronto con i territori colpiti e chi li rappresenta”. Conte ha annunciato anche una importante novità per Norcia: “Oggi – ha detto – ho portato al sindaco Alemanno una bella notizia: nei prossimi giorni ci sarà un sopralluogo di ENI per accelerare la ricostruzione della basilica di San Benedetto”.