Conte annuncia: “Divieti estesi in tutt’Italia. Scuole chiuse fino al 3 aprile”

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, riunitosi questa mattina in via d’urgenza, ha deliberato all’unanimità lo stanziamento di un fondo di un milione di euro in favore dell’Azienda ospedaliera “Santa Maria” di Terni per iniziative volte a dare risposte per fronteggiare l’eventuale difficoltà sanitaria conseguente alla diffusione del Coronavirus. “Le risorse messe […]