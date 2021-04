Consulta giovanile, Michele Rossi: “Garantite la massima partecipazione e rappresentatività”

TERNI – “Dopo settimane di discussione alla fine si sia fatto nel complesso un buon lavoro. L’importante se non addirittura urgente era far partire questo strumento”. E’ quanto sostiene Michele Rossi consigliere di Terni Civica in merito all’approvazione del consiglio comunale dell’istituzione della consulta giovanile.



“È una risposta concreta di coinvolgimento e un mezzo utile alla ricerca delle migliori politiche giovanili da attuare. Sappiamo quanto questo sia estremamente necessario soprattutto nel momento che stiamo vivendo – dice Rossi –

Il covid e le tante restrizioni hanno sicuramente aggravato la situazione con pesanti ricadute sul disagio giovanile per le condizioni di solitudine che le restrizioni impongono. È proprio in questo periodo che occorre rivolgere una particolare attenzione ai nostri giovani puntando su corrette politiche giovanili da realizzare e un aiuto in tal senso sono convinto arriverà dal coinvolgimento dei giovani stessi attraverso la Consulta”.



“Abbiamo garantito la massima partecipazione e rappresentatività all’ organismo (e questo anche grazie ad un mio emendamento che ha permesso che non rimanessero fuori i rappresentati delle associazioni giovanili studentesche ed universitarie) – aggiunge il consigliere di Terni civica – Ora inizia il lavoro più importante: occorre promuovere questo importante strumento, far conoscerne l’esistenza e la possibilità di farne parte, invitando i giovani (anche singoli non rappresentanti di associazioni) a candidarsi a diventarne membri.



Riguardo agli articoli del regolamento sono convinto – aggiunge Michele Rossi – che se saranno necessari degli aggiustamenti e che se questi arriveranno dai partecipanti, una volta che l’organismo sarà operativo, l’amministrazione comunale li saprà immediatamente recepire. C’è tutta la sensazione che questo strumento possa avanzare utili proposte. L’interesse della città e di tutti è che lavori e funzioni bene.



La strumentalizzazione politica dovrà rimanere fuori dalla consulta – conclude Rossi – Dispiace che qualcuno si sia elevato a paladino dei giovani più di altri. Perché se i giovani con le loro necessità, non devono essere strumentalizzati con la consulta non lo devono essere neanche prima o fuori dalla consulta”.