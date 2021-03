Consuelo Cosco è il nuovo capo di Gabinetto prefettura Terni

TERNI – Ha assunto servizio questa mattina in Prefettura Consuelo Cosco, nuovo Capo di Gabinetto individuato dal prefetto Emilio Dario Sensi.

La dott.ssa Cosco, viceprefetto aggiunto, proviene dal Commissariato del Governo per la Provincia di Trento ove ha ricoperto l’incarico di Capo di Gabinetto e ha diretto le Aree di protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico, oltre che di sistema sanzionatorio amministrativo, contenzioso e rappresentanza in giudizio.

La dottoressa Cosco è laureata in giurisprudenza, è abilitata all’esercizio della professione forense ed è in possesso del Diploma di specializzazione per le professioni legali e del Dottorato di Ricerca in diritto civile.

In carriera dal 2016, ha svolto i periodi di tirocinio operativo presso gli Uffici Centrali dell’Amministrazione dell’Interno e presso la Prefettura di Catanzaro.

Nel 2018 è stata destinata, in missione, alla Prefettura di Catanzaro e poi assegnata alla Prefettura di Mantova ove ha svolto le funzioni di Capo di Gabinetto e si è occupata di applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio.

Tra le attività espletate nel corso della carriera, la dottoressa Cosco è stata coordinatrice di una speciale Task force per le interdittive antimafia e Responsabile del Nucleo di supporto all’Agenzia beni confiscati alla criminalità organizzata.

Nell’accogliere a Terni il nuovo Capo di Gabinetto, con l’augurio di un sereno e proficuo svolgimento del delicato incarico, il Prefetto si è detto certo che la dott.ssa Cosco saprà mettere al servizio della Prefettura di Terni le sue particolari qualità professionali e umane.