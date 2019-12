Consiglio regionale: Squarta verso la presidenza. Domani la quarta votazione

Nulla di fatto nella prima seduta della XI legislatura dell’Assemblea legislativa dell’Umbria perché non è stato raggiunto il quorum necessario per l’elezione del presidente dell’Aula di Palazzo Cesaroni.

Nelle prime tre votazioni sono state espressi 13 voti per Marco Squarta, proposto nel corso del dibattito da Eleonora Pace (FdI) per conto della maggioranza, mentre otto sono state le schede bianche.

L’Assemblea è riconvocata per domani alle ore 10 per ulteriori votazioni relative all’elezione del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza.

Il consigliere Fabio Paparelli, in qualità di consigliere anziano, affiancato dai consiglieri-segretari Francesca Peppucci (Lega Umbria) e Thomas De Luca (M5S), ha presieduto la prima seduta dell’Aula, dichiarando formalmente aperta la XI legislatura dell’Assemblea legislativa dell’Umbria.

Prima delle operazioni di voto Paparelli ha sottolineato come “il voto ha restituito un quadro politico peculiare, con una maggioranza chiaramente definita ed un’unica minoranza. L’auspicio che faccio a tutti è quello di saper cogliere la novità di questi tempi, mettendosi in sintonia con la società umbra nel suo complesso e valorizzando il ruolo delle istituzioni democratiche regionali a partire da questa Assemblea, che è il luogo più alto dell’incontro e del confronto dialettico tra le forze politiche ed al contempo uno straordinario strumento per rendere effettiva e partecipatala vita civile e democratica delle nostre comunità. Il prossimo

anno festeggeremo i 50 anni della nascita del Consiglio regionale.

Abbiamo l’opportunità e la responsabilità di onorare al meglio il prossimo

cinquantennale delle Istituzioni regionali perché sia un’occasione per fare un bilancio su ciò che siamo stati e ciò che vorremmo essere”.