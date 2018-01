Consiglio regionale: Raffaele Nevi nuovo portavoce del centrodestra, subentra a Ricci

E’ Raffaele Nevi il nuovo portavoce del centrodestra in consiglio regionale. E’ stato nominato oggi dai presidenti dei gruppi consiliari a seguito delle dimissioni del consigliere Claudio Ricci, e hanno designato quale membro del Comitato per il monitoraggio e la vigilanza sull’amministrazione regionale il consigliere Marco Squarta, indicandolo per il ruolo di presidente.