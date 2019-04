Consiglio regionale: il 23 aprile si discute la sfiducia alla presidente Marini

PERUGIA – La presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Donatella Porzi, sentito l’Ufficio di Presidenza (vice presidenti Marco Vinicio Guasticchi e Valerio Mancini), ha verificato la ricevibilità delle tre mozioni di sfiducia nei confronti della presidente della giunta regionale presentate ieri pomeriggio, 15 aprile, dai gruppi consiliari di opposizione: Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Gruppo Misto-Umbria Next, Gruppo Misto-Ricci presidente/Italia Civica, Gruppo Misto-Fiorini per l’Umbria, Movimento 5 Stelle.

Al fine di garantire la più ampia discussione delle mozioni secondo le

modalità stabilite dallo Statuto regionale e dal Regolamento interno, si

intendono acquisiti i documenti firmati dai gruppi sopracitati. Inizia quindi

da ora il procedimento previsto: sospensione delle attività di Commissione e

d’Aula e discussione delle mozioni di sfiducia, non prima di cinque giorni

da oggi e non oltre quindici. Il prossimo consiglio regionale è stato quindi convocato per il prossimo 23 aprile.