Consiglio regionale: Donatella Porzi confermata presidente

Tutto come da previsione: Donatella Porzi è stata confermata presidente del consiglio regionale, Marco Vinicio Guasticchi (Pd) e Valerio Mancini (Lega Nord) come vice presidenti. Nella seconda giornata di votazioni per il rinnovo del presidente e dell’ufficio di presidenza Donatella Porzi (Pd) ha ottenuto 12 voti, mentre nove sono state le schede bianche.

Nella seconda votazione Guasticchi ha ottenuto 10 e Mancini 5, sei sono state invece le schede bianche.

“Due anni e mezzo di esperienza esaltante e a tratti complessa – ha detto Donatella Porzi nel suo intervento dopo la rielezione – che ho vissuto sempre guidata dalla ferma consapevolezza dell’importanza e della strategicità del ruolo, dell’alto valore istituzionale di tale carica, che ho cercato di ricoprire con serietà e terzietà. E questo è quello che intendo continuare a fare: svolgere il mio ruolo garantendo, nella massima imparzialità, le prerogative di maggioranza e delle minoranze. Due anni e mezzo fa, quando per la prima volta quest’aula scelse di essere guidata da una donna, la prima dal 1970, dissi che si sarebbe dovuto avviare un processo di riavvicinamento dei cittadini alle Istituzioni, facendo sempre più di questo Palazzo la casa degli umbri, un Centro privilegiato di discussione e di confronto in cui contribuire a costruire un punto di riferimento in grado di disegnare il futuro della nostra regione, convinti come siamo che i processi vanno anticipati e non rincorsi”.