Consiglio regionale, De Vincenzi: “Ecco perché lascio Ricci e approdo al gruppo misto”

PERUGIA – “Prendo atto, con rammarico, della presa di distanza assunta dal consigliere Claudio Ricci dalla coalizione di centro-destra in occasione del rinnovo di metà mandato delle cariche in Assemblea Legislativa e della sua precedente rinuncia al ruolo di portavoce. A confermarlo è stato il voto di astensione nei confronti del candidato del centro-destra, Valerio Mancini, alla vice-presidenza del consiglio regionale, che manifesta palesemente lo scollamento dalla coalizione che lo ha sostenuto nel 2015. Una presa di posizione difficile da comprendere e ancor più da condividere, poiché disattende il mandato di rappresentanza ricevuto dagli elettori nelle scorse elezioni. Per questo il mio passaggio al Gruppo Misto, e la creazione della componente “Umbria Next – Civici per l’Umbria”, si è reso necessario per confermare il sostegno al progetto politico all’interno della coalizione di centro-destra”.

Il consigliere regionale Sergio De Vincenzi, unico eletto nelle file della lista civica “Ricci Presidente” spiega così la sua decisione di “abbandonare” Ricci.

“A questo punto – prosegue De Vincenzi – il movimento civico Umbria Next non può che proseguire la sua azione in autonomia, al fine di aggregare quelle forze che si riconoscono in una politica rivolta alla promozione della persona, della famiglia e del bene comune, ricercando una convergenza fra le forze cristiane, liberali e conservatrici del territorio. D’altra parte, questa stessa coerenza ci ha permesso, negli ultimi tre anni, di costituire oltre quindici circoli territoriali sparsi in tutta la regione, con rappresentanti, consiglieri e assessori, nelle amministrazioni comunali di Perugia, Todi, Amelia, Gubbio e Giove. Un percorso politico che ci ha permesso di appoggiare con determinazione anche la candidatura dei sindaci Romizi a Perugia, Toniaccini a Deruta, Ruggiano a Todi, Pernazza ad Amelia, Nicchi ad Attigliano e di Morini a Città di Castello. Un bilancio senz’altro positivo che fa da corollario all’azione finora svolta in Assemblea Legislativa, con vari atti presentati e discussi, con il ruolo svolto in III Commissione – Salute e Sociale – e nella Commissione speciale su legalità, sicurezza e infiltrazioni criminose. Il nostro ruolo di opposizione – conclude De Vincenzi – ha trovato poi un sostegno sul fronte della difesa dei valori della famiglia fondata sul matrimonio, della tutela dei minori, della salute e dell’ambiente”.