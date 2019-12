Consiglio regionale: Marco Squarta è il nuovo presidente

Marco Squarta (Fratelli d’Italia) è il 19esimo presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria. Nella elezione odierna in cui era sufficiente la maggioranza assoluta, Squarta ha ottenuto 13 voti, sette le schede bianche e una nulla. Subito dopo il discorso di insediamento del neo Presidente, il capogruppo della Lega Stefano Pastorelli ha indicato per la vicepresidenza il consigliere Paola Fioroni (Lega) mentre a nome della minoranza, il consigliere Andrea Fora (Patto civico per l’Umbria) ha proposto per la vicepresidenza il consigliere Simona Meloni (Pd). Fioroni è stata eletta con 13 voti, Meloni con 8.

Il presidente Squarta nel suo intervento, dopo aver rivolto “un

saluto ai cittadini dell’Umbria” ha sottolineato come “Tutti insieme costruiremo l’Umbria del domani. Abbiamo bisogno di ritrovare lo slancio, l’ottimismo, la fiducia. Da oggi dobbiamo rimboccarci le maniche e

ricominciare a ripensare l’Umbria per cambiare finalmente marcia ed andare avanti. Le controversie politiche hanno consumato l’Umbria. Il 27 ottobre i cittadini hanno espresso un chiaro desiderio di rinnovamento. Ci batteremo per garantire a tutti un futuro di dignità. L’Umbria è in un difficile momento: la politica deve orientare la rotta e rialzare la testa, andando avanti grazie alle qualità, alla lungimiranza e alla fedeltà agli ideali.



Non siamo ancora usciti dalla crisi mondiale, l’economia regionale si è fortemente indebolita, molta gente ha perso il lavoro, migliaia di imprese

hanno interrotto le produzioni. La società trascura troppo i giovani. C’è perdita di fiducia nelle Istituzioni. Ci impegneremo fino all’impossibile per

affrontare queste sfide: alla resa preferiremo la speranza. In questa Aula privilegeremo l’unità di intenti ai conflitti e alle rivalità, nel rispetto delle diversità. Siamo qui per decretare la fine di alcune prassi che hanno strangolato la politica.

Porteremo avanti due princìpi: libertà e felicità. Basta con l’immobilismo e la difesa degli interessi meschini. Ogni cittadino verrà coinvolto nel cammino verso il benessere e la libertà. Servono azioni coraggiose: vogliamo gettare le fondamenta della crescita e creare nuovi posti di lavoro. Miglioreremo le linee digitali, apriremo un dibattito sulle infrastrutture, sfrutteremo la tecnologia per migliorare la sanità. La nostra identità e la nostra cultura sono un patrimonio da mantenere e da esaltare.

Le tradizioni e il sapere vanno protetti e non dispersi. Siamo custodi di questa grande eredità, fatta di onestà, coraggio, lavoro, condivisione, correttezza, sacrificio, lealtà, amicizia. La parola comunità sarà il nostro riferimento. Accettiamo con entusiasmo responsabilità e riconoscimento di doveri: nell’assunzione di una responsabilità si esprime la libertà. Libertà è partecipazione. I veri rivoluzionari non distruggono, costruiscono. Credo nella cittadinanza attiva, nel protagonismo generazionale e nell’importanza delle organizzazioni giovanili, e mi batterò affinché siano tenute in considerazione.

Il merito dovrà essere il criterio per selezionare le classi politiche del futuro

perché se in politica salta la meritocrazia significa che all’impegno

prevarrà la fedeltà al capo-corrente. Le azioni della politica devono

essere orientate al futuro e non al prossimo appuntamento elettorale.

L’architrave di qualsiasi azione di governo è costituita dalle famiglie.

Non lasceremo indietro i più fragili e chi soffre. I ritardi e le

inefficienze della pubblica amministrazione non saranno più tollerati. Da

presidente proseguirò le battaglie di civiltà iniziate sui banchi

dell’opposizione.

Ricordo con gratitudine le battaglie di Marzio Modena e

Luciano Laffranco, uomini che hanno rappresentato lo spirito di servizio e la volontà di trovare un senso in qualcosa solo apparentemente più grande di loro. Anche a loro, voglio dimostrare che avevano ragione e che è possibile fare politica senza necessariamente farsi cambiare dal sistema”.