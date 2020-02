Concorsopoli, al via il processo a Gianpiero Bocci, la Regione parte civile

PERUGIA – Ha preso il via oggi il processo con rito immediato a carico dell’ex segretario del Pd, Gianpiero Bocci, nell’ambito dell’inchiesta sulla cosiddetta concorsopoli. Unico imputato, deve rispondere di rivelazione di segreti di ufficio in relazione alle tracce di tre concorsi.

” Come tutti i cittadini non scappo e affronto il processo, visto che non ho mai pensato di difendermi dal processo”, ha detto Bocci prima del processo, assistito dagli avvocati Alessandro Diddi e David Brunelli.

Nel corso dell’udienza si sono costituite parti civili la Regione, Cittadinanzattiva e l’Unione nazionale dei consumatori.

La Regione ha ritenuto che i capi d’imputazione contestati a Bocci (ex sottosegretario all’Interno, presente in aula) – secondo quanto emerge dall’atto depositato in tribunale – “attengono reati concretamente lesivi” della “posizione e degli interessi” della stessa. In particolare le condotte contestate all’ex segretario del Pd (così come ad altri imputati, giudicati in procedimenti separati) “hanno prodotto una perdita di prestigio dell’Amministrazione, con discredito sul senso di imparzialità e sul corretto operare degli uffici, nonché hanno generato il timore di favoritismi e di pratiche scorrette nei concorsi pubblici”.