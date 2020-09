Concorso per dirigente al Comune di Città di Castello: al via le prove tra le misure anti Covid

CITTA’ DI CASTELLO – E’ stata una prova un po’ per tutti: per la Commissione che ha dovuto gestire le operazioni nel rispetto delle misure anti Covid e per i 71 candidati che hanno dovuto affrontare il primo scritto del concorso per dirigente di Area Tecnica – Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici – bandito dal comune di Città di Castello, che si è ufficialmente aperto oggi, giovedì 3 settembre 2020, al Pala Joan.

“In realtà il Palazzetto dello sport ha già in passato ospitato concorsi ma questa volta è come se fosse un esordio – ha detto Stefano Torrini, presidente della Commissione d’esame e dirigente del Settore Tecnico Lavori Pubblici del comune tifernate – Siamo tra le prime Amministrazioni a procedere ad un reclutamento ordinario dopo il lock down e convivendo con le normative anticontagio.

Ci siamo dotati di Linee Guida che ci tutelano dal punto di vista organizzativo attraverso l’autocertificazione del proprio stato di salute, separazione dei locali dove si tengono identificazioni e prove, prevedendo accessi esterni all’edificio separati per scaglioni di candidati. Naturalmente mascherine e gel disinfettante per tutti. Le linee guida che abbiamo adottato prevedono anche il caso di una persona con sintomi: dovrà comunicarlo tempestivamente alla Commissione e dovrà allontanarsi dall’aula indossando sempre la mascherina. Misure specifiche infine sono dirette a minimizzare il rischio derivante dall’uso dei materiali come penne, fogli e quanto sarà a contatto con candidati, personale di servizio e i membri della Commissione, tutto strettamente monouso”.



“I concorsi sono stati indetti prima della pandemia – conclude Torrini – li svolgiamo oggi così da fungere anche come pretest per il rientro a scuola. Il protocollo di attenzione è per le procedure di identificazione ma anche per la disposizione, così come per l’attività didattica. Abbiamo preferito non misurare la temperatura ma, trattandosi di tutti soggetti noti e che sono già interni per lo più all’Amministrazione pubblica, optare per la autocertificazione. Le operazione di sanificazioni all’immobile e alle postazioni sono state svolte stamattina, lo saranno anche domani per la seconda prova. E poi la prossima settimana, martedì 8 settembre nel pomeriggio e nella mattina di mercoledì 9, nello stesso luogo si replica con i 77 candidati che parteciperanno alla prima prova del concorso per due ingegneri istruttori direttivi”.