Concorsi truccati nella sanità: ecco chi sono i 35 indagati

PERUGIA – Sono complessivamente 35 le persone indagate nell’ambito dell’inchiesta della guardia di finanza sui presunti concorsi truccati in sanità. Oltre a Luca Barberini (che si è dimesso da assessore regionale alla sanità), a Gianpiero Bocci, fino a ieri segretario regionale del Partito democratico, a Emilio Duca e Maurizio Valorosi, rispettivamente direttore generale e direttore amministrativo dell’azienda ospedaliera di Perugia, finiti agli arresti domiciliari, sono indagati la presidente della Regione, Catiuscia Marini, Walter Orlandi, attuale dirigente responsabile regionale della Sanità umbra; Diamante Pacchiarini, direttore sanitario, Roberto Ambrogi, responsabile Ufficio contabilità e bilancio; Maria Cristina Conte, responsabile ufficio personale; Gabriella Carnio, responsabile delle professioni sanitarie; Rosa Maria Franconi, dirigente Ufficio acquisti e appalti; Antonio Tamagnini, responsabile attività amministrative e sperimentazioni cliniche; Serena Zenzeri, componente ufficio procedimenti disciplinari; Domenico Barzotti, componente e segretario della Commissione esaminatrice del concorso da infermiere; Lorenzina Bolli, presidente commissione di uno dei concorsi; Riccardo Brugnetta, Amato Carloni e Giuseppina Fontana, componenti della commissione riservata al personale della Regione; Potito D’Errico, docente universitario e primario di Odontoiatria; Maurizio Dottorini, presidente commissione di uno dei concorsi; Patrizia Mecocci, docente e direttore scuola di specializzazione in Geriatria; Paolo Leonardi, dipendente Azienda ospedaliera; Marco Cotone, segretario regionale Uil-Fpl; Vito Aldo Peduto, direttore di Anestesia e rianimazione 2; Simonetta Tesoro, dirigente medico Anestesia e rianimazione 2; Eleonora Capini, una delle candidate, Mario Pierotti, padre di una delle candidate; Milena Tomassini, dipendente regionale. Pasquale Coreno, generale in congedo dell’Arma dei carabinieri, Giampiero Antonelli, Francesco Oreste Domenico Riocci, brigadiere della guardia di finanza; Moreno Conti, Fabio Gori, Domenico Oristanio, Alessandro Sdoga.