Concerto di Capodanno a Perugia: Arbore annulla la data. Ecco cosa fare per il rimborso

PERUGIA – “Con grande dispiacere sono costretto ad annullare un concerto importantissimo di Capodanno a Perugia che sarebbe stato per me anche un comune festeggiamento con i miei concittadini perugini e umbri in particolare per i miei successi televisivi. Una festa di fine anno che avevo già organizzato al meglio con i miei amici dell’Orchestra Italiana e per il quale ero stato già intervistato promettendo divertimento e un augurio sincero per il 2018 a tutti i numerosi spettatori. Spero che siano proprio loro a comprendere il mio profondo dispiacere. Con i miei più affettuosi auguri”. Ad affermarlo è Renzo Arbore.

L’organizzazione è stata così costretta ad annullare il concerto di Capodanno previsto al PalaEvangelisti di Perugia per motivi di salute dell’artista: alla luce di approfonditi accertamenti diagnostici, infatti, è stata riscontrata a Renzo Arbore una riacutizzazione della lombalgia e sciatalgia destra con evidente ernia. La terapia medica prevede, quindi, di evitare la stazione eretta e la deambulazione prolungata. Per lo showman – visitato in data 28 dicembre 2017 – è stato prescritto da uno specialista in ortopedia e traumatologia, il riposo assoluto con prognosi di sette giorni. Sono state cosi annullate tutte le sue apparizioni pubbliche, ad eccezione di quelle registrate prima della prescrizione medica.

Le modalità per il rimborso dei biglietti – da richiedere entro e non oltre il 31 gennaio 2018, sono le seguenti: chi ha acquistato online tramite Ticketone e Ticketitalia sarà contattato direttamente dagli addetti dei rispettivi circuiti. Chi ha comprato il biglietto nei punti vendita autorizzati potrà ottenere il rimborso presso gli stessi esercizi.