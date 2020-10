Con “Io, pajatosta” è più semplice parlare di Adhd. A Terni il punto sul disturbo da deficit di attenzione e iperattività

TERNI – Dal riconoscimento dell’esistenza dell’Adhd come disturbo da deficit di attenzione e iperattività sino alla presa in carico delle persone che ne sono affette da parte del sistema sanitario nazionale per approdare ad una legge ad hoc. L’associazione Aifa, nata nel 2002, è impegnata a tutto campo in questo percorso. Presente anche in Umbria, l’Aifa ha colto l’occasione della presentazione del libro di Sandra Ceccarelli, “Io, pajatosta” per fare il punto della situazione intorno a questo disturbo, sfatare falsi “miti” e pregiudizi e guardare al futuro. Nel video lo speciale con le interviste ai protagonisti dell’appuntamento che si è tenuto sabato 3 ottobre all’hotel Valentino a Terni