Comune: inizia il countdown. Opposizioni in pressing, all’orizzonte le dimissioni del sindaco

TERNI – Una settimana a dir poco turbolenta quella che si va ad aprire per il Comune di Terni. In programma domani, martedì e mercoledì tre sedute di consiglio comunale ma con tutta probabilità per arrivare alla votazione sul dissesto bisognerà aspettare, forse, la prossima settimana non essendo ancora arrivata ai consiglieri la lettera del prefetto con la quale vengono assegnati 20 giorni di tempo per votare il dissesto.

Non è escluso che il sindaco Di Girolamo, che ha annunciato le dimissioni dopo l’approvazione da parte del consiglio comunale del dissesto, possa presentarsi già dimissionario al voto.

In questa direzione va anche il pressing di opposizioni e associazioni. Il movimento civico di Giovanni Ceccotti, Progetto Terni, sollecita le vie brevi. “ Riteniamo non più procrastinabili le dimissioni “irrevocabili” da parte del sindaco per permettere alla Città di andare al voto quanto prima, a maggio 2018, evitando così di perdere un altro anno. Pertanto – scrive Progetto Terni – rivolgiamo al sindaco l’invito a dare immediatamente le proprie dimissioni “irrevocabili” prima del consiglio comunale convocato per il giorno lunedì 29 gennaio alle ore 15,30, consiglio al quale invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare numerosa. E’ giunto il momento di unire tutte le forze civiche ed alternative per favorire quel ricambio politico ed amministrativo necessario per garantire a Terni un nuovo percorso per affrontare seriamente il presente e guardare con maggiore entusiasmo al futuro”.

Enrico Melasecche, consigliere di I love Terni, è propositivo e chiede di salvare il salvabile: Occorre avere il coraggio di ricominciare daccapo. Partendo dal racconto che avevamo intessuto fino al 1999 e della eredità che quella giunta aveva lasciato.

L’interesse generale della città prima di qualsiasi appetito di gruppi di pressione. Il merito prima della fedeltà, le competenze, la capacità di tradurre in risultati i programmi, affinchè gli stessi siano piani industriali e non fantasticherie da accademia. Se Terni saprà mettere in campo le energie delle grandi occasioni (prego astenersi i furbetti di qualsiasi quartierino o di qualsiasi colore politico), chiamando a raccolta tutti coloro che, a prescindere dagli errori fatti, credono venuto il momento di ammetterli con umiltà fornendo però energie, in assoluta onestà intellettuale, per ricostruire il presente e cominciare da subito ad edificare il futuro, credo che dal consiglio straordinario di domani possa iniziare una ipotesi di ragionamento su quel minimo comun denominatore da cui ripartire. L’alternativa sarebbe il caos totale e danni ancor maggiori di quello che questa esperienza ci costringerà ad affrontare.

Un primo segnale – dice ancora Melasecche – potrebbe essere un accordo per fare in modo che, alla luce adamantina del sole, maggioranza ed opposizione dopo aver discusso i punti politici, licenzino tutte quelle delibere giacenti di carattere amministrativo, eventualmente condivise, che corrispondano ad un interesse generale, prima che il commissariamento congeli tutto danneggiando molti cittadini inconsapevoli.

Sostengo non da oggi, che prima vengono gli interessi generali poi, se del caso quelli particolari. Altre città come Perugia, con questa logica, hanno da sempre segnato punti a loro favore mentre in questa Conca, troppo spesso, egoismi di gruppo o, se si preferisce, di cerchio magico, hanno portato al disastro odierno”.

Marco Cecconi di Fratelli d’Italia, invece, convoca per domani una conferenza stampa, a cui “prenderanno parte tutte le forze vive della città, civiche e politiche, che si oppongono al sistema-PD/Di Girolamo e pretendono il ricambio” per “presentare le mille e più ragioni per dire basta ad un’Amministrazione fallita e fallimentare che sta umiliando Terni e i ternani nel vergognoso tentativo di sopravvivere a se stessa”.