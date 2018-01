Comune di Terni, Piacenti d’Ubaldi si dimette da assessore al bilancio

TERNI – Vittorio Piacenti d’Ubaldi si è dimesso da assessore al bilancio. La notizia arriva dal sindaco Di Girolamo. “Ho ricevuto, in queste ore, tramite il suo legale – dice Di Girolamo – la lettera di dimissioni dall’incarico di assessore di Vittorio Piacenti D’Ubaldi. Condivido profondamente la sua convinzione che le vicende personali di chi riveste cariche pubbliche non possano mai essere anteposte al prestigio e all’autorevolezza dell’istituzione che si rappresenta, così come l’impegno nelle istituzioni non possa neanche per un momento distaccarsi dal proseguimento dell’interesse generale”.

“Convidido con la stessa intensità le parole che parlano di un’esperienza faticosa ma bella, a tratti anche entusiasmante, in anni di grandissime difficoltà politiche, amministrative e finanziarie – continua il sindaco – Lo ringrazio dal profondo del cuore per il suo contributo, per il suo impegno, per la sua generosità, per le sue capacità e per la sua correttezza. Abbiamo lavorato nell’interesse dell’Ente e dei cittadini, soprattutto nell’azione di risanamento dei conti del Comune, un’azione forte, sofferta, a volte contrastata, ma che è il presupposto essenziale per dare un futuro migliore all’Ente stesso, alle amministrazioni che verranno, alla città nel suo complesso”.