Comune di Terni, Corte dei Conti dell’Umbria: “Il piano B è irricevibile”

TERNI – Arriva un nuovo stop della Corte dei conti dell’Umbria al piano di riequilibrio finanziario bis del Comune di Terni. La magistratura contabile ha bollato il documento, contenente tra l’altro l’accesso al fondo di rotazione, come “irricevibile”.

Una decisione che arriva a pochi giorni dalla pronuncia, prevista per il 24 gennaio, delle Sezioni riunite romane che dovranno esprimersi in maniera definitiva sul piano. Quale effetto avrà la sentenza dei giudici umbri non lle decisioni romane è presto per dirlo.

Intanto questo pomeriggio è in programma alle 17 la direzione del Partito democratico mentre il Movimento 5 Stelle attacca. “La Corte dei Conti – scrive Thomas De Luca, capogruppo del M5S in consiglio comunale – boccia senza appello il fantomatico aggiornamento del piano di riequilibrio con il ricorso al fondo di rotazione, giudicandolo irricevibile. I dilettanti del Pd si schiantano contro la loro stessa arroganza. Qualcuno dovrebbe avere l’umiltà di chiedere scusa e dimettersi immediatamente. Voci della maggioranza – prosegue De Luca – già parlano di restare ‘appesi’, continuando a produrre atti irricevibili con il solo fine di perdere tempo e allungare il brodo. Si continua a perdere tempo vitale per Terni. Ormai l’unica soluzione è l’arrivo del commissario e degli ispettori della Corte dei Conti che verifichino la consistenza del debito e chiedano conto ai responsabili, così come è successo ad Alessandria dove sindaco e assessori hanno dovuto coprire il buco di tasca loro. Poi elezioni a maggio 2018”.