Comune di Terni: “Coronavirus, per l’anagrafe è meglio l’online”

TERNI – I servizi dell’anagrafe, dello stato civile, dell’elettorale, degli uffici territoriali Nord-Sud-Est, dell’Urp del Comune di Terni svolgono regolarmente servizio ma per avere informazioni non è necessario recarsi sul posto, così come per avere alcuni servizi relativi alla anagrafe è sufficiente utilizzare l’anagrafe on line. La raccomandazione arriva dal Comune di Viterbo che ricorda che “sono digitalizzati il cambio di residenza e i certificati anagrafici”.



Al fine di contribuire al contrasto dell’emergenza Coronavirus, a scopo di cautela, la direzione Affari Generali e Istituzionali invita i cittadini a chiedere informazioni inerenti i servizi anagrafici tramite telefono, sito istituzionale, posta elettronica. A tal fine si rammentano i recapiti: ufficio Elettorale e-mail elettorale@comune.terni.it – telefono 0744.549262; ufficio Anagrafe anagrafe@comune.terni.it – telefono 0744.549265 – 749 – 252 – 261- 260 – 255; ufficio Stato civile statocivile@comune.terni.it – telefono 0744.549259 – 0744.549258 –263 – 273; Circoscrizione Nord via del Mandorlo n. 15 – telefono 0744.306004, fax 0744 3073, circoscrizione Sud Via degli Oleandri n. 39 telefono 0744 549398 fax 0744 549399, circoscrizione Est – Piazza San Giovanni Paolo II, 1 Telefono 0744 432104 fax 0744 434195, Urp via Roma 36, sportello.cittadino@comune.terni.it, telefono 0744432201, fax 0744435156.