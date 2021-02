Comune “covid free” in zona rossa, protesta del sindaco. Critiche anche negli comuni del Ternano

È polemica a Lugnano in Teverina contro l’ordinanza della Regione Umbria che ha istituito la zona rossa, a partire da domani, anche per il piccolo comune della provincia di Terni. Da ieri il territorio è infatti ‘Covid free’, avendo azzerato il numero dei contagi, secondo quanto annunciato dal sindaco, Gianluca Filiberti.

“Sono desolato! – ha scritto ieri sera il primo cittadino sul suo profilo sociale – Apprendo ora che Lugnano diventerà zona rossa “neanche le prime ore della notte hanno portato consiglio!” : ora mi piacerebbe che qualcuno della Regione e del CTS venga a Lugnano a spiegare a tutti i miei concittadini le motivazioni: io pur comprendendo la situazione grave della pandemia in corso, non sono riuscito a capire come la nostra comunità debba sopportare una “zona rossa” con tutte le problematiche che ne conseguiranno con zero casi di Covid-19, mentre altri paesi vicini a noi non subiranno tale danno. Allora se la situazione è davvero grave, ordinanza doveva prevedere tutta la Regione”.

E questa mattina Filiberti ha scritto alla presidente della Regione, Tesei per “richierderle urgenti chiarimenti in merito all’istituzione della zona rossa per il comune di Lugnano in Teverina a causa dell’emergenza da Covid-19, come già le ho asserito ieri le vie brevi in videoconferenza.

Tale spiegazione – ha scritto il sindaco – mi risulta necessaria e indispensabile per dare le giuste informazioni ai miei compaesani in quanto alla data del 6 febbraio 2021 siamo un comune senza contagi. Inoltre, come potrà accertarsi con i dati in suo possesso, il nostro paese di piccole dimensioni (1.430 abitanti) è da più di circa 20 giorni che non ha evidenziato alcun caso da coronavirus e il trend non mostra nessun segnale di peggioramento.

La realtà del mio comune – ha aggiunto il sindaco – non si discosta da quella dei comuni limitrofi che non sono stati oggetto di questa ordinanza. L’applicazione di norme più restrittive comporta danni alle nostre piccole attività già devastate da questa pandemia oltre ad un’esasperazione dei miei concittadini che non comprendono le motivazioni con i dati di contagio attuali. La invito – ha concluso Filiberti – a riconsiderare con urgenza l’ordinanza n. 14/21 e il caso specifico del mio comune, a meno che la situazione generale sia davvero grave e, quindi, venga istituita una zona rossa per l’intera regione Umbria”.

Critiche anche dal sindaco di Attigliano, Leonardo Fazio, che sulla pagina facebook del Comune scrive: “Per quali motivi Attigliano è stato inserito tra i paesi in zona rossa? L’ordinanza è stata emanata in base al parametro 200 contagi ogni 100.000 abitanti il che significa lo 0,002% (che tiene conto però anche degli ultimi 15 giorni) Attigliano avendo 1992 abitanti per rientrare nello 0,002% dovrebbe avere 4 casi di positività e purtroppo sono di più…ovvero 9 ad oggi… (criterio stabilito dal CTS e Istituto superiore della sanità).

Stiamo lavorando per rimediare a questa assurdità, di concerto con i competenti organi; un’ordinanza regionale che inserisce addirittura comuni come Lugnano in Teverina in zona rossa con 0 casi all’attivo, prendendo a riferimento il solo trend degli ultimi 15 giorni. I dati purtroppo non sono gestiti dalle amministrazioni ma da vari portali informativi.Ulteriore assurdità sta anche nel fatto che alcuni comuni con più casi non sono stati nemmeno citati…Al momento, a partire da lunedì saremo zona rossa… Seguiranno sviluppi”.

“Sinceramente non condivido tale provvedimento che giunge semmai tardivo e comunque inappropriato – dice Guido Grillini, sindaco di Calvi dell’Umbria – Tardivo perché non è plausibile chiudere un comune quando i casi positivi sono in diminuzione e si stanno quasi azzerando, sarebbe stato giustificato venti giorni fa quando avemmo un picco di 19 positivi contemporaneamente, non oggi con 5 in via di negativizzazione.-

Inappropriato, perché se si analizzasse la cartina geografica si potrebbe notare che Calvi con 5 casi positivi (documentati e certificati da ASL, non dal Sindaco), è attorniato da comuni come Magliano Sabina, con 29 casi positivi e in zona addirittura Gialla, e Otricoli con 7 casi, in zona arancione.

Sarebbe stato più corretto allora, anche se sicuramente più impopolare – aggiunge grillini – istituire la zona rossa su tutto il territorio regionale. Anche perché gli altri comuni della provincia di Terni, ad eccezione di Amelia dove il problema è reale, si trovano tutti nella nostra stessa situazione, puniti incomprensibilmente. Attendo, come gli altri Sindaci, chiarimenti efficaci. Per il momento come sindaco, non posso far altro che chiedervi il rispetto dell’ordinanza regionale”.