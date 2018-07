Terni, sbloccati i mandati per i compensi di scrutatori e presidenti di seggio

TERNI – Gli uffici della ragioneria del Comune hanno provveduto a sbloccare i mandati per i compensi che spettano agli scrutatori e ai presidenti di seggio impegnati nel turno di ballottaggio delle elezioni amministrative. Per il pagamento in contatti le somme sono già disponibili alla tesoreria comunale dell’Unicredit, mentre per chi ha preferito avvalersi del trasferimento sul proprio conto corrente da lunedì la valuta è disponibile.

“Ringrazio la ragioneria – dichiara il sindaco Leonardo Latini – per avere superato l’empasse dovuto a problemi organizzativi e di competenze che non sono di questi giorni e che sarà compito di questa amministrazione affrontare per arrivare a situazioni ben definite e pienamente funzionali”.