Commozione ai funerali di Menichino. Il vescovo: “Il lavoro non può trasformarsi in strumento di morte”

TERNI – La città si è stretta oggi intorno alla famiglia di Gianluca Menichino, l’operaio 35enne dell’Ast rimasto gravemente ferito a luglio scorso in un grave incidente sul lavoro e morto il 9 gennaio dopo un peggioramento delle sue condizioni.

Questa mattina si sono svolti infatti i funerali in una gremita chiesa di Campomaggiore. Presenti le massime autorità civili e religiose della città: il questore di Terni Antonino Messineo, il prefetto Paolo De Biagi, il sindaco Leopoldo Di Girolamo, la vicepresidente della Camera Marina Sereni, il senatore Gianluca Rossi, tanti colleghi e diversi sindacalisti che oggi, in concomitanza con i funerali, hanno convocato quattro ore di sciopero, il capo del personale Luca Villa e il responsabile delle relazioni esterne di Ast, Tullio Camiglieri.

Sul feretro coperto di fiori bianchi il casco blu di Gianluca Menichino.

Il vescovo nell’omelia ha detto che: “ora siamo avvolti nella tristezza del distacco, forse nella rabbia per quanto è successo. Sì, sono troppi gli incidenti sul lavoro e sono una enormità gli oltre mille morti sul lavoro nel 2017 in Italia. Anche se il lavoro è frutto e conseguenza del peccato, non può trasformarsi in strumento di morte. E’ già tanta l’usura e la degenerazione progressiva della persona a causa della fatica. Ma non si può restare indifferenti di fronte ad un uomo, anche uno solo, che perda la vita per qualsiasi causa sul lavoro, fonte di sostentamento, di dignità umana e di santificazione cristiana”.

Il vescovo Piemontese ha rivolto un appello: “a quanti hanno responsabilità politiche, civili e sociali, ad adoperarsi perché si creino condizioni di giustizia sociale tali da consentire a tutti un lavoro dignitoso, e inoltre si faccia quanto è umanamente possibile perché non si ripetano tali morti assurde.

In questo momento, di fronte a tanto dolore per il fratello e amico, stroncato in giovane età, vogliamo anche cogliere il messaggio sulla preziosità della vita, da custodire con cura e attenzione, da non sciupare in azioni spericolate o in scelte nocive per la propria e altrui salute. E soprattutto comprendere che la vita è meravigliosa e ci è stata affidata dal Creatore per un fine nobile e per la nostra e altrui gioia e soddisfazione”.

E in occasione dei funerali anche il presidente della Provincia, Giampiero Lattanzi, ha colto l’occasione per “ricordare che i dati 2017 indicano purtroppo un aumento di oltre l’1 per cento di morti bianche in Italia”.

A tale proposito Lattanzi ha sottolineato come anche questa morte sul lavoro all’Ast debba essere un ulteriore monito e stimolo per tutti a fare sempre di più e meglio per garantire il massimo livello di sicurezza sui luoghi di lavoro, affinché tragedie come questa di Terni e come tante altre in Italia non accadano più.