Coltiva marijuana in casa: arrestato operaio di trent’anni

NARNI – Aveva allestito in casa una coltivazione di marijuana ed era il “fornitore di zona”. A lui, operaio 30enne di Amelia, i carabinieri della stazione di Narni Scalo, durante i controlli nella zona di Stifone sono risaliti grazie a una serie di riscontri sui soggetti dediti al consumo abituale di sostanze stupefacenti.

In casa gli hanno trovato una vera e propria coltivazione “casalinga”, una serra perfettamente funzionante completa di tutte le attrezzature (lampade UV, misuratore di umidità, fertilizzanti), con 3 piante di marijuana in coltura in vaso ed altre 2 in essiccazione. A corredo dell’attrezzatura vivaistica i carabinieri hanno sequestrato anche un bilancino elettronico di precisione e gli involucri di cellophane utilizzati per il confezionamento delle dosi da spacciare.

Il giovane, già autore di reati sempre attinenti le sostanze stupefacenti, è stato quindi denunciato in stato di libertà per produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.