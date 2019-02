Coltiva in casa marijuana: i carabinieri arrestano un 33enne

CALVI – Due serre di marijuana sono state scoperte dai carabinieri delle stazioni di Narni e Calvi dell’Umbria, che hanno arrestato un 33enne kossovaro pregiudicato per produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato intercettato dai militari della città della Rocca Albornoziana nel corso di un posto di controllo sulla Flaminia Vecchia. I militari gli hanno trovato indosso una dose di hashish e il suo atteggiamento evasivo e particolarmente nervoso ha spinto i carabinieri di Narni ad estendere la perquisizione alla sua abitazione di Calvi dell’Umbria. Perquisizione eseguita con l’ausilio dei colleghi di Calvi. In una delle stanze del suo appartamento, sono state trovate due serre artigianali ma ben strutturate con all’interno 12 piante di marijuana, tutte in piena infiorescenza, nonché di tutto il “corredo” di lampade e concimi utilizzati per la coltivazione “indoor”, di due bilancini di precisione e dell’immancabile materiale utilizzato per il confezionamento e la suddivisione delle dosi, oltre ad ulteriori 35 grammi di hashish.

Nei confronti del 33enne il gip del tribunale di Terni, dopo la convalida dell’arresto, ha disposto l’obbligo di dimora nel comune di residenza e gli obblighi notturni.

Le piante sequestrate, che insieme arrivavano ad un peso totale di più di 2 chilogrammi, una volte essiccate, avrebbero permesso al pusher produttore in proprio di ricavare centinaia di dosi.