Coltellate in via Fratti, va in carcere il 30enne accusato dell’aggressione

TERNI – Resta in carcere il 30enne accusato dell’accoltellamento di un 24enne avvenuto sabato sera in via Fratti.

L’uomo oggi è comparso davanti al giudice che, dopo la convalida dell’arresto, ha disposto la misura cautelare del carcere come richiesto dal pubblico ministero.

L’accusa per lui è di lesioni aggravate. Ancora ignoti i motivi dell’aggressione. Il 30enne avrebbe ferito il 24enne con un coltello alla mano e a una gamba. A lui gli agenti della squadra mobile sono risaliti a seguito delle indagini sul fatto.