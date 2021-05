Colpito da mandato d’arresto europeo, 46enne rintracciato e arrestato a Terni

TERNI Era ricercato per furto aggravato – reati commessi in Romania per i quali doveva scontare una condanna a 3 anni – il rumeno arrestato dalla polizia di Terni.

Le ricerche della squadra mobile ternana sono state avviate due giorni fa, quando è giunta una segnalazione che l’uomo potesse trovarsi proprio in città. Attraverso servizi di osservazione e pedinamento, gli agenti hanno individuato il 46enne nella zona Borgo Bovio, dove aveva preso alloggio da un po’ di tempo in un appartamento.

E’ stato arrestato e portato in carcere, arresto che è stato convalidato ieri dall’autorità giudiziaria.