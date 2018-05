Cittadella giudiziaria a Perugia: firmato il protocollo d’intesa

PERUGIA – Sottoscritto al Ministero di Grazia e Giustizia il protocollo d’intesa per la progettazione tecnica e lo studio di fattibilità relativa agli interventi del compendio ottocentesto dell’area dell’ex Carcere di Perugia.

“Quella di oggi è una tappa importante nel percorso, fortemente voluto da tutti i soggetti coinvolti, per la realizzazione della cittadella Giudiziaria a Perugia”, ha affermato, a tal proposito, la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, presente con l’assessore regionale alle opere pubbliche, Giuseppe Chianella alla firma.

Tra i sottoscrittori del documento, che impegna gli enti coinvolti nel reperimento delle risorse necessarie, oltre alla Regione Umbria, i Ministeri di Grazia e Giustizia e delle Attività culturali, l’Agenzia per il Demanio ed il Comune di Perugia.

Nel sottolineare l’importanza del protocollo Marini e Chianella hanno evidenziato come “la realizzazione della Cittadella giudiziaria di Perugia consentirà di ottenere risultati importanti. Da una parte – hanno sottolineato -, sarà possibile procedere alla piena riqualificazione e rifunzionalizzazione urbana di un complesso ottocentesco di proprietà del demanio di particolare rilevanza storica ed urbanistica, che costituisce un vero e proprio biglietto di ingresso della città storica. Inoltre – hanno concluso la presidente e l’assessore – la realizzazione della Cittadella permetterà la riunificazione in un’unica area delle numerose sedi in cui si articola l’attività dell’amministrazione della giustizia del capoluogo regionale, con ripercussioni positive sia per l’intero settore giudiziario che per la stessa utenza”.

Secondo il documento ad un tavolo tecnico composto dai membri di tutte le istituzioni coinvolte spetterà il compito di svolgere le attività utili agli approfondimenti tecnici sulla struttura e di individuare le soluzioni tecnico-economiche e i percorsi amministrativi propedeutici allo studio di fattibilità e progettazione.