Città di Castello, i tamponi drive-through si spostano in via Vittorini

CITTA’ DI CASTELLO – Da martedì 24 novembre, il drive-through del distretto Alto Tevere della Usl Umbria 1 sarà spostato da via Vasari in Località Madonna del Latte in via Vittorini 27 in località Cerbara, sempre a Città di Castello, nel piazzale antistante gli uffici della Sogepu.

Il servizio sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14.

La Usl Umbria 1 ricorda che gli utenti potranno accedere solo dopo essere stati contattati dalla Usl Umbria 1, per la comunicazione dell’appuntamento, e dovranno arrivare muniti di tessera sanitaria e documento di identità.