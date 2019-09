Città di Castello, donna avvenente abbraccia anziano e gli sfila collana d’oro

CITTA’ DI CASTELLO – Nei giorni scorsi, un uomo di 85 anni di Città di Castello, che si trovava all’interno del cimitero monumentale per far visita ai propri defunti, è stato avvicinato da un’avvenente ragazza che ha iniziato a parlare con lui in tono confidenziale raccontando addirittura di essere una sua lontana parente.

La ragazza si è intrattenuta con l’anziano per qualche tempo all’interno del cimitero e all’atto del saluto lo ha abbracciato caldamente per poi allontanarsi. Solo quando è tornato a casa l’anziano uomo si è accorto di non aver più al collo una catena in oro giallo con crocefisso per un valore di oltre quattro mila euro. In quel momento ha realizzato che la ragazza, durante quegli insistenti abbracci gli aveva sfilato con destrezza la collana appropriandosene. L’uomo ha denunciato il fatto ai carabinieri che sono messi subito al lavoro per cercare di rintracciare la donna. Siccome erano già in corso specifiche indagini per simili reati e si stavano monitorando alcuni soggetti di sesso femminile dediti alla cosiddetta “tecnica dell’abbraccio”, gli accertamenti si sono concentrati su alcune donne, con precedenti specifici, riuscendo ad individuare in una di queste, una giovane di 26enne, cittadina di origine rumene, la responsabile del furto. Per lei è scattata la denuncia.