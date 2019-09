Città di Castello: derubano anziani con la tecnica dell’abbraccio, arrestati

CITTA’ DI CASTELLO – I carabinieri della Compagnia di Città di Castello in collaborazione con i colleghi della stazione di Serravalle di Chienti hanno bloccato un uomo ed una donna di origine rumena, rispettivamente di 26 e 21 anni, ritenuti responsabili di tre furti di collane, di cui uno tentato, eseguiti con la cosiddetta “tecnica dell’abbraccio” ai danni di altrettanti anziani ultraottantenni in Muccia e Serravalle in Chienti. I due sono stati intercettati e fermati lungo la E45 direzione sud, all’altezza della località di Promano.

All’individuazione dei due ricercati si è giunti dopo una specifica segnalazione alla centrale operativa dei carabinieri da parte della polizia municipale di San Giustino circa la presenza di un’autovettura sospetta che in quel momento stava apprestandosi ad immettersi sulla E45 in direzione Sud. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia tifernate hanno inseguito l’auto e poi l’hanno fermata anche con l’efficace e tempestivo contributo dei carabinieri di Umbertide.

Sulla coppia pendeva un provvedimento di custodia in carcere emessso dal tribunale di Macerata lo scorso 16 agosto.

Il provvedimento cautelare scaturisce da indagini condotte dai Carabinieri della Stazione di Serravalle in Chienti che hanno acquisito nei confronti dei due rumeni gravi, precisi e concordanti indizi di colpevolezza in ordine a due furti con destrezza commessi a Muccia ed un altro in Serravalle di Chienti rimasto solo tentato. Secondo quanto accertato, mentre l’uomo faceva da palo, la ragazza avrebbe avvicinato una donna anziana ultraottantenne per sottrargli la collana al collo, simulandone una pregressa conoscenza e abbracciandola affettuosamente, mentre nel caso dell’uomo anziano si sarebbe impossessata della sua collana, avvicinandolo e abbracciandolo col pretesto di voler consumare un rapporto sessuale.

Il due giovani si trovano ora ristretti nel carcere di Perugia Capanne a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.