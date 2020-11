Circolo Spada Narni, ripresa l’attività nella palestra di San Girolamo

NARNI – Lo scorso 4 novembre la palestra di San Girolamo ha aperto le porte ai ragazzi che attendevano da tempo di riprendere gli allenamenti, grazie all’Associazione Circolo della Spada Narni.

Dopo la sofferta scelta del Circolo della Scherma Terni, che ha gestito per anni il circolo narnese, di interrompere l’attività in questo territorio, alcuni genitori si sono messi in gioco, scegliendo di iniziare un’avventura obbiettivamente complessa, con lo scopo di continuare la lunga e gloriosa tradizione della scherma a Narni.

Durante l’estate il lavoro dell’associazione, composta da Carlo Papi (Presidente, nonchè ex schermitore), Luca Pernazza (Vice Presidente), Luca Di Diodato (Segretario), Fabio Madolini (Responsabile della struttura) e Roberta Pagliai (addetta alla comunicazione), è stato complesso, passando dall’allestimento della sala alla messa in sicurezza della struttura, dal reperimento di fondi all’organizzazione dei corsi. La carica necessaria ad affrontare le numerose difficoltà iniziali è arrivata dalla grinta e competenza della maestra Cristiana Cascioli che vanta, tra i numerosi titoli, quello di campionessa del mondo.

La maestra Cascioli sarà coadiuvata dalla preparatrice atletica Eleonora Venturini. Tutto ciò è stato possibile grazie all’Amministrazione Comunale che, nelle persone dell’Assessore Lorenzo Lucarelli e al Dirigente Pietro Flori, ha messo a disposizione dell’associazione la palestra di San Girolamo appunto. Oggi la palestra è diventata una struttura sportiva confortevole e sicura sotto tutti i punti di vista, non ultimo quello del Covid 19, per il quale è stato attivato un rigido protocollo. In un periodo tanto difficile il Circolo della Spada Narni ha voluto offrire un servizio alla comunità narnese ( e non solo), mettendo a disposizione il proprio tempo, le proprie competenze e soprattutto la grande voglia di fare.

“Siamo felici di aver contribuito alla ripartenza del circolo scherma a Narni, grazie a chi si è speso per questo, agli sponsors, la riapertura di un centro sportivo in questo periodo è un bel segnale di speranza e di ripartenza ma soprattutto il modo per dare seguito ad una tradizione importante della scherma a Narni – afferma l’assessore Lucarelli Lorenzo – Lo dovevamo ai ragazzi appassionati e a Carlo Carnevali grande uomo e grande sportivo narnese”.